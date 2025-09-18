Ucrania y Polonia crean un “grupo operativo” para combatir la amenaza de los drones rusos

Los ministros de Defensa de Ucrania y Polonia, Denís Shmigal y Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, firmaron este jueves en Kiev un acuerdo para la creación de un grupo operativo conjunto que llevará a cabo programas de instrucción entre militares de ambas partes y servirá para compartir tecnología y experiencias con el fin de frente a la amenaza de los drones de ataque rusos.

“El elemento central de este grupo de trabajo será un programa conjunto de instrucción”, explicó Shmigal en su cuenta de Telegram tras su reunión con su homólogo polaco en la capital ucraniana, que tiene lugar después de que el Ejército polaco se viera obligado el 9 de septiembre, por primera vez desde que empezó la guerra ruso-ucraniana, a derribar varios drones rusos que habían entrado en su espacio aéreo.

Según dijo Kosiniak-Kamysz, citado por la agencia polaca PAP, uno de los objetivos de la cooperación entre ambas partes es dar impulso a proyectos polaco-ucranianos para producir “todo tipo de sistemas no tripulados”.

Tras la incursión este mes de una veintena de vehículos aéreos no tripulados rusos en el espacio aéreo polaco, Ucrania se había ofrecido a ofrecer entrenamiento a militares polacos para que puedan hacer frente con más garantías a este tipo de situaciones.

