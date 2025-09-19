Internacional

Estonia denunció una violación “sin precedentes” de su espacio aéreo por tres cazas rusos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

Aviones caza F16. I Foto: ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images.

Aviones caza F16. I Foto: ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images. / ADALBERTO ROQUE

“La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos”, indicó la cancillería en un comunicado en el que calificó el acto de una “desfachatez sin precedentes”.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad