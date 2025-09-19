Estonia denunció una violación “sin precedentes” de su espacio aéreo por tres cazas rusos

“La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos”, indicó la cancillería en un comunicado en el que calificó el acto de una “desfachatez sin precedentes”.

Escuche W Radio en vivo aquí: