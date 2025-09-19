Gobernación de Cundinamarca intervendrá en La Mesa por situación de orden público

Por medio de su cuenta de X, el gobernador Jorge Emilio Rey se refirió a la situación de orden público que se ha visto alterado por las manifestaciones de algunos habitantes y comerciantes en La Mesa en rechazo a cambios en la movilidad en el municipio y la instalación de Zonas de Parqueo Regulado.

El mandatario departamental hizo un llamado para no tomar las vías de hecho en medio del rechazo de las decisiones de la alcaldía municipal.

“Como departamento, aceptamos la invitación de la Alcaldía y de algunos ciudadanos interesados, de disponer de toda nuestra capacidad institucional para analizar las posibles alternativas jurídicas que permitan demostrar las aparentes falencias en el proceso de expedición de estos actos administrativos, que han sido expuestas por la comunidad que manifiesta verse gravemente afectada por dicha decisión”, dijo Rey.

Entretanto, el gobernador confirmó que ya se derogaron los actos administrativos “que modificaban sentidos viales y adoptaban decisiones en cuanto al plan de movilidad del centro del municipio”.

Sin embargo, el tema de las Zonas de Parque Regulado sigue siendo el punto álgido de las conversaciones, ya que es una medida que incluye contratos de por medio.

“Pretender la liquidación inmediata del contrato de concesión requeriría el mutuo acuerdo entre las partes del contrato, condición que aquí no se logra, dado que el contratista ha manifestado en repetidas ocasiones NO tener intención de concurrir a este mecanismo. (…) Por tal razón, la petición elevada por los manifestantes NO resulta de la voluntad o del simple trámite por parte de la Alcaldía Municipal”, puntualizó.

Y agregó, “al momento no se ha logrado una decisión de fondo y, más importante aún, los procesos judiciales que a la fecha existen, por iniciativa ciudadana o de gremios mesunos, se encuentran: uno de ellos apenas en trámite y otro grupo de estos ya analizados por el Honorable Consejo de Estado, que recientemente, y mediante providencia 094 emitida por la Sección Primera, NO decretó la suspensión de tales actos que otorgan marco jurídico al referido contrato - ZER”.