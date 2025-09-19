Muerte Mayor: “Medicina Legal confirmó que se trató de un doble homicidio”, autoridades de Manizales

Manizales

La Secretaria del Interior de Manizales, Paula Andrea Sánchez, confirmó que la muerte del mayor de la Policía y su amigo fue un homicidio. La funcionaria además, pidió excusas en nombre suyo y del alcalde respecto a las declaraciones del martes pasado donde manifestaron que ya sabían el paradero del mayor y que no era la primera vez que se desaparecía de su servicio de policía.

Las autoridades confirman que la muerte de estas dos personas está relacionada con un homicidio, sin embargo, no se saben aún las causas ni los móviles del mismo. El mayor de la Policía era encargado del circuito cerrado de televisión de la ciudad de Manizales y no se sabe si su función está relacionada con este hecho.

“Está siendo investigado como un homicidio y de hecho en la noche de ayer que recibí reporte por parte de medicina legal, estas dos personas fueron ultimadas con arma de fuego”, dijo Sánchez.

Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior de Manizales, además pidió disculpas públicas y la familia del uniformado fallecido, explicó que una mala información obtenida desde el comando de policía hizo que informaran que supuestamente ya conocían el paradero del uniformado y que además eran reiteradas las ausencias.

“En ese sentido, independientemente de esa línea de tiempo y por error en el que nosotros incurrimos y probablemente también la policía Metropolitana con base también en algunos antecedentes y en algunas líneas de investigación, pues ofrezco excusas en nombre del alcalde, del mío propio, por supuesto de la alcaldía”, dijo la Secretaria del Interior de Manizales.

La hermana del mayor manifestó su pesar por la muerte de su hermano y cuestionó duramente las palabras del alcalde de Manizales y la secretaria del interior, quienes afirmaron ayer que no era la primera vez que este uniformado se ausentara de su labor de policía.

Desde el 9 de septiembre estaban desaparecidos el mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra y otro hombre que los acompañaba. Estas personas salieron de un apartamento del barrio La Carola.