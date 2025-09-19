Policía ha realizado 196 extradiciones, en su mayoría a Estados Unidos, España y Argentina

El director de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Triana, confirmó que se han realizado 196 extradiciones, especialmente hacia Estados Unidos, España, Argentina y República Dominicana.

De acuerdo con el alto oficial, se están extendiendo las capacidades de la Interpol en Colombia, en los departamentos y en las ciudades principales, como ha sido el caso de Cali y Barranquilla.

En sus declaraciones, Triana también aseguró que se han generado resultados en el marco de las notificaciones rojas, capturas de narcotraficantes y personas nacionales y extranjeras requeridas por otros países.

El pronunciamiento tuvo lugar durante el lanzamiento de las capacidades Interpol en el Cubo de Cristal en la Plaza de la Paz en Barranquilla.

En conversación con medios de comunicación, Triana también indicó que, la acción permite la articulación de 196 países.

“Hemos capturado narcotraficantes y muchas personas nacionales y extranjeras requeridas en otros países para efectos de que, a propósito, rindan las cuentas de sus actuaciones en otros territorios”, afirmó.

En lo que tiene que ver con la seguridad de los precandidatos, el director de la Policía dio a conocer que, en el marco de la responsabilidad de la institución y en coordinación con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, se está consolidando la seguridad individual y en los desplazamientos, así como en los territorios.

“En el marco de la responsabilidad que tenemos, estamos consolidando la seguridad individual, consolidando la seguridad en los desplazamientos y toda esa estrategia implica que tenemos más policías, mejor seguridad, más articulación”, dijo.