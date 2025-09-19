Se escala choque entre Quintero y Bolívar: negó que fuera renunciar a consulta del Pacto

La tensión entre los precandidatos del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero tuvo una escalada este jueves, 18 de septiembre, luego de que Esteban Restrepo, asesor de la campaña del exalcalde de Medellín, asegurara que Bolívar estaría considerando bajarse de la consulta del Pacto Histórico para la Presidencia.

Bolívar respondió a la campaña de Quintero en un video publicado en X, y negó que estuviera pensando retirarse: “Daniel Quintero ha lanzado una fake news en mi contra, una comunicación según la cual yo estaría pensando renunciar a la consulta o negociar mi salida de la consulta. Qué mentiroso es (...) quieren desincentivar la participación de nuestros líderes”, dijo.

Lo que había publicado Restrepo previamente fue lo siguiente: “Gustavo Bolívar estaría negociando para bajarse de la consulta del Pacto Histórico. Pueden preguntarle, y si les niega todo, recuerden estas palabras: cuando se retire, quedará claro que volvió a mentir”.

Ahora, después de ese choque, desde la campaña de Quintero anunciaron que incorporaron a su equipo a quien fue una de las principales colaboradoras de Bolívar cuando fue Congresista. Se trata de Maritza Gutiérrez, quien fue su secretaria privada y, de hecho, su asesora en la campaña por la Alcaldía por Bogotá. Gutiérrez no habría terminado en muy buenos términos con él tras su paso por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

En todo caso, Bolívar aseguró que seguirá “parado como un poste” para impedir “la llegada de oportunistas y corruptos al Pacto Histórico”.

Por su parte, Quintero le dio la bienvenida a la exasesora de Bolívar: “Bienvenida Maritza, con certeza la experiencia que tienes después de haber liderado una campaña en Bogotá nos va a ayudar a ganar la consulta y a derrotar al Uribismo mafioso en el 2026”, escribió.