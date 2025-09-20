Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Tropipop
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Estás conmigo - Jerau
- Conquista - Jerau
- Enamorándome de ti - Jerau
- Volver a sonreír - Jerau
- Mi loquita de remate - Jerau, L’Omy
- Caraluna - Bacilos
- Tabaco y chanel - Bacilos
- Mi primer millon - Bacilos
- Pasos de gigantes - Bacilos
- Guerras perdidas - Bacilos
- Compadre - Wamba
- Ah ah oh no - Wamba
SEGUNDA HORA
- La mona - Bonka
- El problemón - Bonka
- Traga maluca - Bonka
- Tarde de abril - Bonka
- Te pediré - Bonka
- Me gusta - Sanalejo
- Barman - Sanalejo
- El diablo - Sanalejo
- Indeleble - Sanalejo
- Mujer calavera - Sanalejo
- La fota de la verdad - Katamaran
- No pasa nada - Katamaran
- Isla para dos - Katamaran
- Imparable - Katamaran
TERCER HORA
- Niña - Mauricio & Palo de Agua
- Dame tu amor - Mauricio & Palo de Agua
- Esa muchachita - Mauricio & Palo de Agua
- Canto caribeño - Mauricio & Palo de Agua
- Darte un beso - Mauricio & Palo de Agua
- El parrandero - Sin Ánimo De Lucro
- Solo por tenerte - Sin Ánimo De Lucro
- En mis sueños - Sin Ánimo De Lucro
- No dejaré que te vayas - Sin Ánimo De Lucro
- Volvernos a encontrar - Sin Ánimo De Lucro
- El calendario - Pasabordo
- El besito - Pasabordo
- Quisiera - Pasabordo