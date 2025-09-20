Tendencias

Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Tropipop

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo DJ

PRIMERA HORA

  • Estás conmigo - Jerau 
  • Conquista - Jerau
  • Enamorándome de ti - Jerau
  • Volver a sonreír - Jerau
  • Mi loquita de remate - Jerau, L’Omy 
  • Caraluna - Bacilos
  • Tabaco y chanel - Bacilos
  • Mi primer millon - Bacilos
  • Pasos de gigantes - Bacilos
  • Guerras perdidas - Bacilos 
  • Compadre - Wamba 
  • Ah ah oh no - Wamba 

SEGUNDA HORA

  • La mona - Bonka
  • El problemón - Bonka
  • Traga maluca - Bonka
  • Tarde de abril - Bonka
  • Te pediré - Bonka
  • Me gusta - Sanalejo
  • Barman - Sanalejo
  • El diablo - Sanalejo
  • Indeleble - Sanalejo
  • Mujer calavera - Sanalejo
  • La fota de la verdad - Katamaran
  • No pasa nada - Katamaran
  • Isla para dos - Katamaran
  • Imparable - Katamaran

TERCER HORA

  • Niña - Mauricio & Palo de Agua
  • Dame tu amor - Mauricio & Palo de Agua
  • Esa muchachita - Mauricio & Palo de Agua
  • Canto caribeño - Mauricio & Palo de Agua
  • Darte un beso - Mauricio & Palo de Agua
  • El parrandero - Sin Ánimo De Lucro  
  • Solo por tenerte - Sin Ánimo De Lucro  
  • En mis sueños - Sin Ánimo De Lucro  
  • No dejaré que te vayas - Sin Ánimo De Lucro  
  • Volvernos a encontrar - Sin Ánimo De Lucro  
  • El calendario - Pasabordo 
  • El besito - Pasabordo 
  • Quisiera - Pasabordo 

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad