‘Los de ÑAM’ presentaron su nueva receta: un innovador plato de pasta para Amor y Amistad

Este plato es una edición especial de Amor y Amistad que estará disponible hasta el 4 de octubre de 2025.

Cristhian Caína y Erwin García, cocineros que se volvieron populares en redes sociales al mostrar sus innovadoras recetas a sus seguidores, estuvieron en W Fin De Semana para hablar de su nuevo platillo, ‘Storia d’amore’.

Es una pasta a la Vodka muy cremosita. Quisimos llevarla directo a la mesa, se sirve sobre un plato de masa de pizza, la pasta se va untando y creando bocados que saben a pizza y a pasta. Se puede pedir con carne de res, lomo, filete de pollo, etc”, señalaron.

Este plato es una edición especial de Amor y Amistad que estará disponible hasta el 4 de octubre de 2025.

