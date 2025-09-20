“Petro me deja morir”: Gloria Gaitán entró en huelga de hambre por nuevo nombre para Clan del Golfo

Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán, dialogó con W Fin De Semana acerca del reconocimiento como grupo armado que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le dio al Clan del Golfo, por lo que ahora será llamado Ejército Gaitanista de Colombia.

Explicó que tomó la decisión la tomó al conocer la determinación del Gobierno Petro. “Sé que hace rato los del Clan del Golfo quieren seguir llamándose gaitanistas. Por eso el Gobierno les otorgó el nombre. ¿Por qué sucede? Porque estamos cercanos a las elecciones”.

De esa manera, comentó que, desde hace más de un año, junto a sus hijas, viene luchando para que no se reconozca al Clan del Golfo como “Ejército Gaitanista”, pero “sin que a Petro le interese”.

“Él (Petro) es un soberbio que le gusta ganar a cualquier precio y no ha querido cambiar la situación. De manera que, después de tantos meses de lucha, no hemos tenido resultado. La única forma era plantearle al consejo de ministros que resuelva el tema porque si se lo planteo a Petro, me deja morir de inanición”, afirmó.

Legado del gaitanismo, ¿cuáles son las diferencias con el Clan del Golfo?

“El movimiento tenía un lema de batalla ‘por la restauración moral de la República, a la carga’. ¿Cómo pensaba Gaitán lograr que el país tuviera condiciones para la equidad? Su interés era acabar con la pobreza. Él hizo política científica, tomó las variables psicológicas de su profesión como abogado para que el pueblo entendiera que no tiene que ser espectador, sino actor de la política de su país”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí: