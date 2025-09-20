Internacional

Rusia negó que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia

La OTAN intervino tras la supuesta incursión aérea, mientras Moscú insiste en que respetó las normas internacionales.

Cazas MIG-31 en junio de 2020. FOTO: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Cazas MIG-31 en junio de 2020. FOTO: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.

“El 19 de septiembre, tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado”, señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.

Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó “conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales” y “no violó las fronteras de otros estados”.

Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia”, insistieron los militares rusos.

Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad