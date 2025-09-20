Trump no descartó un cierre del Gobierno federal por el rechazo del presupuesto temporal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta un posible cierre de Gobierno ante el rechazo del Senado a dos proyectos de presupuesto temporal, uno presentado por cada partido.

“Creo que muy bien podrías terminar cerrando el país por un periodo de tiempo”, dijo Trump al referirse a la votación que tuvo lugar esta mañana, que ha abierto la puerta a paralizar el presupuesto de diversas agencias federales debido a la falta de acuerdos.

“Lo hicimos bien en el Senado, pero necesitamos 60 votos”, agregó el mandatario, refiriéndose a la actuación republicana en la Cámara Alta al ver truncada su propuesta presupuestaria centrada en subsidios en materia de salud que expiran a final de año.

Ante este panorama, ambos bloques legislativos tendrán 10 días para negociar y lograr que la propuesta sume 60 votos a favor para evitar así el posible cierre de Gobierno.

El Senado no tendrá actividad hasta el próximo 29 de septiembre a causa de un receso, por lo que la votación no se espera al menos hasta esa fecha, un día antes de que expire el plazo para lograr un acuerdo.

“Con Donald Trump: la gente está pagando más por los víveres, más en la factura de la luz, más por el alquiler e incluso más por una taza de café. Y todo lo que hace el proyecto de los republicanos es mantener las cosas como están”, escribió el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras rechazar la propuesta.

Trump concluyó que, para lograr aprobar su proyecto presupuestario, necesitan “que los demócratas voten a favor”, pero reconoció que no cree que lo hagan y los responsabilizó de las consecuencias de un posible cierre y a los que pidió respetar el deseo de los votantes.

Los proyectos de financiamiento rechazados incluían, por el lado republicano, un fondo de 88 millones de dólares para seguridad, sin incluir subsidios de salud ni revertir recortes de seguro médico; y, por su parte, los demócratas buscaban extender subsidios de la Ley del Cuidado de Salud y revertir recortes de Medicaid hasta el 31 de octubre.

