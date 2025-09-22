Confirman octava víctima por incendio en estación de Policía de Funza

Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que recibió el reporte oficial en el que indica el fallecimiento de Edgar Nicolás Jiménez Leyton, de 25 años, quien permanecía en el Hospital San Rafael de Facatativá, tras el incendio en la estación de Policía de Funza.

De igual forma, el mandatario departamental entregó un balance de las demás personas heridas por estos hechos:

Julián Steven Cerquera Contreras, 28 años. José Javier Fonseca Barbosa, 35 años. Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.

Estas tres personas están en el Hospital San Rafael de Facatativá, en Unidad de Cuidados Intensivos, con ventilación mecánica. “Los tres pacientes se encuentran en estado crítico aunque estables; continúan con pronóstico reservado”.

Hospital La Samaritana (Bogotá):

Luis Alejandro Urrego Galindo, 24 años. Remitido para atención especializada.

Clínica Medifaca:

Yerson Yair Parra Reyes. El paciente recibió atención especializada y fue dado de alta.

“Desde la @CundinamarcaGob expresamos nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y acompañamos desde nuestra red hospitalaria con la atención médica que permita su recuperación”, dijo el gobernador.

Entretanto, Rey confirmó que las investigaciones sobre los hechos están siendo coordinadas por la Fiscalía de la Unidad de Vida del municipio de Funza, con apoyo de un fiscal especializado de la Seccional Cundinamarca.

Finalmente, informó que la Justicia Penal Militar también asumió la investigación; y “con el fin de establecer si existieron responsabilidades disciplinarias y administrativas, el caso, que está siendo manejado por la @PoliciaColombia, también será remitido a la @PGN_COL, para iniciar sus indagaciones”, concluyó.