Es oficial: Carina Murcia se posesionó como ministra de las TIC

El Ministerio de las TIC tiene nueva titular: Yeimi Carina Murcia Yela fue oficialmente posesionada como ministra tras la salida de Julián Molina, en una discreta ceremonia la noche del 21 de septiembre.

El decreto que formaliza el nombramiento fue firmado por Gustavo Petro justo antes de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

¿Qué motivó el cambio?

Inicialmente, el Gobierno había designado a Gloria Patricia Perdomo Rangel como ministra de las TIC, en sustitución de Molina. Perdomo, funcionaria técnica con experiencia en la entidad, fue anunciada oficialmente el 11 de septiembre.

Sin embargo, el nombramiento fue revertido pocos días después, cuando la hoja de vida de Perdomo fue retirada y la de Murcia publicada en su lugar.

En este cambio, la bancada de representantes del partido de la U jugó un papel clave, con el objetivo de mantener esa cartera como cuota política de la colectividad.

Además, el ajuste parece estar enmarcado en la aplicación de la Ley de Cuotas, que obliga a que al menos la mitad de los cargos ejecutivos de alto rango en el Estado sean ocupados por mujeres, uno de los argumentos que se manejaron tras la polémica por otros nombramientos recientes.

Perfil de Carina Murcia

Nació en Puerto Asís, Putumayo, y creció en Yacopí, Cundinamarca. Es Comunicadora Social por la Universidad Cooperativa de Colombia; tiene especialización en Gobierno y Gerencia de la Universidad Externado; y una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya.

Desde noviembre de 2022 ha laborado en el Ministerio de las TIC: primero como asesora, luego como directora de Apropiación, y más recientemente como viceministra de Transformación Digital.

El cambio en la titularidad del Ministerio de las TIC se inscribe en una serie de ajustes en el gabinete del presidente Petro, especialmente después de que el oficialismo perdiera terreno en la elección del magistrado Carlos Camargo para la Corte Constitucional, frente a la candidata apoyada desde el Gobierno.