Maestros en La Dorada, Caldas, anuncian un cese de actividades por falta de atención en salud

Manizales

Más de mil maestros en La Dorada (Caldas) entrarán a paro esta semana y no se descarta que sea indefinido por la falta de atención en la IPS Medicare y por el represamiento de cientos de medicamentos. Por esta situación cerca de mil docentes están perjudicados.

Teresa Zúñiga presidenta de la subdirectiva de Educal en La Dorada, confirmó que la situación es muy crítica y por eso estarán en paro por media jornada el día 23 de septiembre en ese municipio y no descarto un cese de actividades sino mejora el servicio de salud.

“Puede existir un paro indefinido porque realmente no soportamos ya pues ver a nuestros maestros retirados y activos padeciendo por la salud y posiblemente pues vamos a poner cuotas por esta por esta pésima situación de prestación del servicio de salud en el municipio de La Dorada”, dijo la líder sindical.

El Fomag le debe a la IPS Medicare y por eso el servicio está suspendido con el magisterio, además, la entrega de medicamentos también tiene muchas dificultades.

Los maestros estarán en las vías y en las IPS donde hay dificultades en la atención. Desde el sindicato de educadores de La Dorada le solicitaron a Fecode acompañar estas solicitudes del magisterio en ese municipio.