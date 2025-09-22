Procuraduría le pone la lupa a las pistas del aeropuerto internacional Camilo Daza

Cúcuta

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación indicó que “solicitó información a la Aeronáutica Civil, a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Concesión Aeropuertos de Oriente SAS sobre el estado actual de las pistas (cabecera 1-6) del aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, con el propósito de precisar si entre 2024 y 2025 esas entidades han recibido reportes o quejas por ondulaciones o desniveles".

Según el ente investigador, “la Regional de Instrucción de Norte de Santander también pidió informar qué acciones se han adoptado para atender esa situación, en caso de que se haya presentado, y si se tiene proyectado intervenir las pistas mediante repavimentación o nivelación".

Incluso el comunicado va más allá y le indica a las entidades anteriormente mencionadas que, de ser afirmativo una intervención en las pistas, “indicar la vigencia en la que se ejecutarían esos trabajos, el estado actual del proyecto y si cuenta con el presupuesto debidamente asignado”.

Así mismo, el órgano de control le pidió a las aerolíneas que operan en este aeropuerto internacional, informar si sus aeronaves han registrado incidentes relacionados con ondulaciones o desniveles en las pistas.

Se espera que en las próximas semanas se pueda conocer las respuestas que le sean entregadas a la Procuraduría.