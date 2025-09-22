Tunja será el epicentro del Encuentro Departamental de Comités Municipales de Reforma Agraria

El Encuentro Departamental de Comités Municipales de Reforma Agraria se realizará este 23 y 24 de septiembre en el Seminario Mayor de Tunja / Foto: Agencia Nacional de Tierras.

Tunja

Este martes 23 y miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo en Tunja el Encuentro Departamental de Comités Municipales de Reforma Agraria, el cual será adelantado por la Agencia Nacional de Tierras de Boyacá.

A este encuentro participarán cerca de 100 delegados de los 48 Comités Municipales de Reforma Agraria que han sido constituidos en Boyacá, en el que se constituye como un espacio estratégico para el diálogo, la articulación territorial y el fortalecimiento organizativo del proceso de Reforma Agraria en el departamento.

“Esto es la continuidad de la implementación de las estrategias en el marco de la reforma agraria que se viene dando en el departamento de Boyacá. Ya constituidos alrededor de 48 Comités Municipales de Reforma Agraria, el propósito es materializar acciones conjuntas en todos los territorios. Es por ello que realizaremos un encuerdo en la ciudad de Tunja, donde seleccionamos 100 personas de diferentes municipios donde están constituidos hoy los comités municipales de Reforma Agraria”, aseguró Leonardo Plazas Vergel, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en Boyacá.

Este encuentro servirá para desarrollar una sesión de trabajo conjunto donde se buscará analizar los avances y propuestas de los integrantes de los Comités Municipales de la Reforma Agraria, ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“El propósito es hacer una sesión de trabajo durante los días en la cual les contaremos de primera mano los avances en el departamento por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Adicionalmente, estableceremos unas mesas de trabajo que permitirán a esos miembros de comité retroalimentar, hacer propuestas y hacer un plan de trabajo y una ruta de acción que permita ser materializados en cada uno de los municipios estos planes estratégicos en el marco de los comités municipales de reforma agraria de cada uno de los municipios a que estos campesinos representan”, agregó Plazas Vergel.

Otro de los temas que se tratará en el Seminario Mayor de Tunja, que será el escenario del encuentro, es la oferta institucional de la Agencia.

“En este espacio también discutiremos la oferta institucional que tiene la Agencia, no sólo en temas de formalización, adjudicación de baldíos, procesos agrarios, entrega de tierras, sino también les contaremos el plan que se tiene o la facultad que se le ha dado a la Agencia Nacional de Tierras también para incentivar, cofinanciar y estructurar proyectos productivos de corto ciclo que les va a permitir a ellos no sólo la posibilidad de tenencia de la tierra, sino la posibilidad de cofinanciar por parte de la Agencia Nacional de Tierras proyectos productivos en los territorios, como Puerto Boyacá donde les hemos entregado tierra o en las zonas de reserva campesina que hoy hay dos constituidas en el departamento”, afirmó el coordinador de Boyacá de la Agencia Nacional de Tierras.

Además de las sesiones plenarias, se instalarán mesas de trabajo con mujeres rurales, jóvenes rurales, campesinos independientes, asociados, entre otros, donde se elaborarán propuestas y rutas de implementación para cada municipio, con el objetivo de impulsar procesos concretos de acceso a la tierra, formalización de la propiedad rural y ordenamiento del territorio, incluyendo figuras como las Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios.