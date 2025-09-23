Asesinado joven que había aparecido en video donde confesaba haber robado motocicletas

Santa Marta

Un joven fue asesinado de varios impactos de bala cuando caminaba por una calle del barrio La Floresta en Soledad, Atlántico, los agresores huyeron con rumbo desconocido dejando el saldo anteriormente mencionado.

La persona asesinada era conocida como “El Chirri” oriundo de Santa Marta, el cual se había viralizado por aparecer en un video donde confesaba ser el responsable de varios hurtos a motocicletas, por lo que pedía disculpas públicas luego de ser perdonado presuntamente por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Sobre el asesinato del joven samario se desconocen los motivos del hecho, entre tanto, la Policía Metropolitana de Santa Marta a través de un comunicado se refirió a la publicación de dichos videos asegurando que dispuso un equipo especial de Policía Judicial e Investigación Criminal, así como de Inteligencia para determinar con total claridad las circunstancias que enmarcan los hechos descritos.

Asimismo, recuerda a la comunidad que cualquier información que se tenga sobre estos actores criminales puede ser suministrada a través de la línea contra el crimen 314 3587212, o la línea de emergencia 123.