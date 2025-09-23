Asocapitales definirá a su nuevo director: Andrés Santamaría y Jaime Beltrán están en el sonajero

Este martes 23 de septiembre se elegirá al nuevo director de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en reemplazo de Luz María Zapata, quien renunció a inicios de este año 2025, en medio de un duro choque con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La asamblea fue citada para las 10:00 a.m. de este martes y suenan dos nombres para ocupar el cargo: Andrés Santamaría, actual secretario de Turismo de Bogotá, y Jaime Andrés Beltrán, a quien le fue anulada su elección como alcalde de Bucaramanga.

De acuerdo con fuentes, ambos nombres estarían siendo impulsados por los alcaldes de las principales ciudades del país. Incluso, la hoja de vida de Santamaría habría sido puesta sobre la mesa por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Otros aspirantes que sonaban inicialmente, como el ex viceministro del Interior, Gustavo García; el exministro de Hacienda, Diego Guevara y la excontralora Ana Monsalvo, se retiraron de la contienda por no contar con el respaldo de los alcaldes de las grandes ciudades.

De hecho, se dice que algunos candidatos también se habrían desanimado por el salario del cargo, que habría pasado de alrededor de 80 millones a 20 millones de pesos mensuales.