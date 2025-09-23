Dian ha incautado cientos de toneladas de arroz de contrabando, ¿en cuánto están avaluadas?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que ha aprehendido 146 toneladas de arroz de contrabando entre 2024 y lo corrido de este año, avaluadas en $700.896.497.

El 76% de las aprehensiones se ha registrado en Ipiales - Nariño, con 42 casos por valor de $531.357.172 que corresponde al valor total en el periodo.

“Desde marzo pasado, la DIAN ha intensificado su estrategia interinstitucional anticontrabando, en la que participan la Policía Fiscal y Aduanera, el Ejército Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para evitar el ingreso ilegal de productos agrícolas al país. Esta estrategia se apalanca en tres (3) ejes de acción: el control intensificado e interinstitucional; el control permanente y la estrategia regional anticontrabando”, aseguró César Augusto Martínez Ariza, director de gestión de Fiscalización de la Dian.

La entidad también señaló que trabaja todos los días en el puesto de control del Puente Internacional de Rumichaca y se incrementó el personal por turnos.

Adicionalmente, la Dian afirmó que ha implementado controles adicionales en el peaje El Placer, ubicado sobre la Vía Panamericana, en el municipio de Yacuanquer (Nariño), así como en otras vías del sur que conectan con el centro del país.

El anuncio se da tras el paro arrocero que se dio en julio de este año en el país. En medio de este, uno de los anuncios del Gobierno fue que haría mayores controles en la frontera con Ecuador para frenar el contrabando de arroz.