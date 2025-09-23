Distrito denunciará por tentativa de homicidio al agresor de mujer en vía pública de Cartagena

Cómo Franklin Jiménez Blanco fue identificado el presunto responsable de propinar una golpiza en plena vía pública a una mujer en el sur de la capital de Bolívar, hecho que quedó grabado en un video grabado por un ciudadano que pasaba por el lugar.

Tras conocer el episodio, las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto responsable para iniciar las acciones correspondientes y, tras varios operativos, las autoridades informaron que el agresor se presentó este martes al comando de la policía metropolitana.

Según las primeras indagaciones, la víctima ya habría sido objeto de otras agresiones por lo que la alcaldía confirmó que interpondrá denuncia formal contra Franklin Jiménez Blanco por el delito de tentativa de homicidio.

Asimismo, se inició la ruta de atención a la víctima, quien también recibirá acompañamiento para proceder a interponer las acciones legales correspondientes.