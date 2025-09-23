Ejército capturó a tres presuntos integrantes del ELN en La Guajira

El Ejército de Colombia capturó a tres presuntos integrantes del Frente de Guerra Norte del grupo armado organizado ELN en Adaluz, en zona rural del municipio de Maicao, en La Guajira.

Inteligencia recibió información sobre el robo de un vehículo perteneciente a una empresa que tiene sus operaciones en el sector. Durante la reacción de las tropas, los delincuentes emprendieron la huida disparando contra los uniformados y lanzando una granada, lo que generó un enfrentamiento armado.

Las autoridades lograron controlar la acción criminal y asegurar la captura de alias ‘Kéiner’, alias ‘Mingo’ y alias ‘Toro’.

Estos hombres estarían encargados de extorsionar y secuestrar a pequeños y medianos comerciantes y empresarios de la región, así como de ejecutar asesinatos selectivos y el hurto de vehículos, los cuales serían utilizados por el ELN para su accionar delictivo en esta zona fronteriza.