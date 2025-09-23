Eligen a Carlos Fernando Galán como presidente de Asocapitales y a su secretario de Turismo director

La asamblea de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), eligió este 23 de septiembre a su nueva junta directiva y presidente.

Por unanimidad, los alcaldes de las capitales del país eligieron a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, como su nuevo presidente. Y a Andrés Santamaría, actual secretario de Turismo de Bogotá, como nuevo director de la asociación.

Santamaría entrará en reemplazo de Luz María Zapata, quien renunció a inicios de este año 2025 en medio de duros choques con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien, de hecho, ella denunció por presunto acoso laboral.

Se sabe que la hoja de vida de Santamaría fue puesta sobre la mesa por el mismo Galán, quien logró imponer a su candidato con el respaldo de los alcaldes de las ciudades más grandes del país, entre ellas Medellín y Cali.

Por su parte, Galán sucederá a Alejandro Eder, alcalde de Cali, quien hasta ahora era el presidente de la asociación de ciudades del país.