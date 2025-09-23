Eligen a Carlos Fernando Galán como presidente de Asocapitales y a su secretario de Turismo director
Andrés Santamaría Garrido, director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), será el nuevo director de la asociación.
La asamblea de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), eligió este 23 de septiembre a su nueva junta directiva y presidente.
Por unanimidad, los alcaldes de las capitales del país eligieron a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, como su nuevo presidente. Y a Andrés Santamaría, actual secretario de Turismo de Bogotá, como nuevo director de la asociación.
Santamaría entrará en reemplazo de Luz María Zapata, quien renunció a inicios de este año 2025 en medio de duros choques con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien, de hecho, ella denunció por presunto acoso laboral.
Se sabe que la hoja de vida de Santamaría fue puesta sobre la mesa por el mismo Galán, quien logró imponer a su candidato con el respaldo de los alcaldes de las ciudades más grandes del país, entre ellas Medellín y Cali.
Por su parte, Galán sucederá a Alejandro Eder, alcalde de Cali, quien hasta ahora era el presidente de la asociación de ciudades del país.