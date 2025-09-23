Marcela Reyes niega cualquier relación con el crimen de B-king, asesinado en México

Marcela Reyes, expareja sentimental de B-king, se pronuncia tras el hallazgo del cuerpo sin vida del artista urbano. Fotos tomadas de IG: @marcelareyes @bkingoficial

Luego de que se confirmara la muerte de Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B-king y de Jorge Luis Herrera, Dj Regio Clown, en México, Marcela Reyes, se pronunció en sus redes sociales sobre el asesinato de Sánchez, su expareja sentimental.

Antes de que se confirmara el asesinato de los dos colombianos en el Estado de México, Marcela Reyes ya había emitido un comunicado en el que negaba cualquier relación con la desaparición de su exesposo, cuyo rastro se perdió desde el 16 de septiembre.

En un texto publicado horas antes de que se confirmara la noticia, el equipo de la influencer señaló que “Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o Jorge. Cualquier insinuación en ese sentido contrario es falsa y malintencionada”.

La aclaración se hizo necesaria tras los rumores que traían a colación un video que publicó B-king en mayo de este año y en el que denunciaba que personas cercanas a su expareja lo estarían contactando, poniendo en riesgo su seguridad.

En su más reciente publicación, Marcela Reyes manifestó que “me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron”.

Una publicación posterior a ese texto, muestra una captura de pantalla de un chat con el que la influencer denuncia una serie de amenzas de las que estaría siendo víctima y que involucran la seguridad de su hijo Valentino.

Tomado de IG: @marcelareyes Ampliar

Sobre B-king

Bayron Sánchez nació en Norte de Santander hace 31 años, sin embargo se trasladó desde muy pequeño a Medellín, donde inició su carrera artística.

Debutó en el 2016 y logró más fama tras su matrimonio con Marcela Reyes, la DJ e influencer con quien estuvo casado por cinco años.

En Instagram, red social en la que tiene 387.000 seguidores, Sánchez aseguraba que además de cantante era coach y empresario.