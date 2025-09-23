Mesa de trabajo por obras de la Gran Vía en el Atlántico

Barranquilla

La Contraloría General de la República lideró una mesa de trabajo por las obras de la Gran Vía, un importante proyecto de interconexión entre Barranquilla y Puerto Colombia, Atlántico que se encontraba suspendido y que solo tenía un avance del 30% en su segunda etapa.

Tras el riesgo que ya había alertado el ente de control, se suscribió un acta de compromiso para que se culminen los trabajos que utilizaron recursos del Sistema General de Regalías, por más de $100 mil millones de pesos.

La mesa de trabajo tuvo lugar después de que la Contraloría requiriera a la Gobernación del Atlántico por los sobrecostos que se podrían generar y el daño financiero contra el patrimonio público.

Al encuentro también asistieron representantes del ente departamental, de las empresas de servicios públicos y los contratistas de la obra.

El espacio se realizó como respuesta del seguimiento ciudadano y de veedurías que ha tenido la construcción.