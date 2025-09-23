MinCultura deja en firme la negativa a la venta de obras de Débora Arango solicitada por el MAMM

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ratificó que el Museo de Arte Moderno de Medellín no podrá enajenar dos de las obras más emblemáticas de la artista antioqueña Débora Arango: Rojas Pinilla y Madona del Silencio.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1489, mediante la cual la Dirección de Patrimonio y Memoria resolvió el recurso de reposición interpuesto por el MAMM, confirmando la negativa inicial y dejando en firme que las piezas deben permanecer como parte de la colección patrimonial donada por la artista en 1986.

Le puede interesar Controversia en el mundo cultural por venta de dos obras de Débora Arango

El Ministerio fundamentó su determinación en el carácter irrevocable de la donación y en la condición de Bien de Interés Cultural de ámbito nacional que tienen las 233 obras que componen el legado de Arango, declaradas bajo la Resolución 0316 del 25 de marzo de 2004.

Lea más: MinCultura responde a controversia por obras de Débora Arango: “no pueden seguir embodegadas”

“Lo público se defiende con creatividad, y en este caso defender lo público es defender el carácter integral y patrimonial de la obra de Débora Arango. La maestra concibió esta colección como un todo, como una memoria indivisible que pertenece a la ciudadanía”, señaló la ministra Yannai Kadamani Fonrodona.

La cartera recordó que las obras de Arango no solo poseen un valor estético, sino también histórico y simbólico: constituyen un testimonio crítico de épocas claves de la vida nacional y representan, además, una voz pionera de las mujeres en el arte colombiano.

Con esta resolución, el MAMM agota la vía administrativa y, en caso de insistir, tendría que acudir a instancias judiciales. Además , el Ministerio reiteró que existen mecanismos alternativos como préstamos temporales y convenios interinstitucionales para garantizar la circulación y divulgación de la obra sin fragmentar la colección.