Murió la actriz Claudia Cardinale a los 87 años

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 1960, falleció este martes 23 de septiembre “a los 87 años junto a sus hijos” en Nemours, cerca de París, donde vivía, anunció su agente a la AFP.

Nacida en Túnez, Claudia Cardinale trabajó con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone. “Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista”, declaró su agente, Laurent Savry, en un mensaje enviado a la AFP.

Noticia en desarollo…

