José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles sobre la situación actual de la EPS

¿Cuál es su versión de los hechos?

De acuerdo con Cardona, “ha habido desinformación, pues el tema está muy politizado cuando se dice que se han desaparecido 15 billones de pesos”.

Además, reconoció que existe una investigación que inició la Fiscalía en su contra y la de otro funcionario, en la que se habla de un supuesto peculado por 70 mil millones de pesos.

“Es cierto que hay un proceso, pero también es cierto que cuando al fiscal le preguntaron por mí y si yo tomé un peso, el fiscal dijo que no”, señaló.

El expresidente de la EPS aseguró que los recursos fueron utilizados para pagar y que no es verdad que se los haya apropiado.

“Cuando el proceso judicial siga avanzando se mostrarán las pruebas y los testimonios”, afirmó.

Etapas del proceso judicial

Cardona explicó que en estos casos existen etapas jurídicas que deben cumplirse: “Esto se llama debido proceso”, subrayó.

Por último, sostuvo que lo que ocurre hoy es “un relato para justificar la intervención” y advirtió que, a la fecha, “hay siete veces más quejas por medicamentos que en los tres años que yo estuve”.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “No es verdad que haya tomado dinero”: expresidente de la Nueva EPS 13:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa: