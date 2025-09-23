Plantean alianza institucional por colapso de tajamar en la zona portuaria de Barranquilla

El río Magdalena se ha recostado sobre la ladera y lo ha socavado mucho más. Foto | Caracol Radio

Ante la preocupación que ha generado el colapso parcial del tajamar occidental en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, el Distrito han planteado la posibilidad de construir una alianza institucional para las labores de mantenimiento y recuperación de la estructura.

A través de una carta enviada a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magdalena, Cormagdalena, recordaron que los Tajamares de Bocas de Cenizas representan una obra de ingeniería importante para la protección costera del territorio, la preservación de ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de la vocación portuaria de Barranquilla.

Asimismo, explicaron que, el deterioro progresivo que se evidencia, demanda intervenciones técnicas especializadas y ambientalmente sostenibles.

Por la situación, plantearon la necesidad de consolidar una alianza estratégica interadministrativa para que de manera conjunta, se ejecute la inversión de recursos para los estudios, diseños y obras necesarias para la recuperación y mejoramiento de la infraestructura existente en el Tajamar occidental.

Adicionalmente, pidieron una Mesa Técnica de Articulación, en la que, de manera permanente, los equipos técnicos puedan definir metodologías de trabajo, establecer cronogramas coordinados y desarrollar protocolos que optimicen las competencias de cada entidad.