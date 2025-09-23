Presencia de drones cerró el tráfico durante horas en aeropuertos de Copenhague y Oslo. Foto: EFE/EPA/STEVEN KNAP DENMARK OUT

Los aeropuertos de Copenhague y de Oslo permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas la noche del lunes y durante esta madrugada debido a la presencia de varios drones en su cercanía.

El aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa, suspendió sus operaciones entre las 20.30 de ayer y las 0.30 hora local de hoy (23 de septiembre), lo que ha provocado de momento unas 100 cancelaciones de vuelos, mientras otros 31 fueron desviados a aeródromos cercanos.

El de Gardermoen (Oslo) permaneció cerrado entre las 0.30 y las 3.30 de este martes hora local.

“El modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones”, dijo hoy en rueda de prensa el inspector Jens Jespersen, de la policía de Copenhague.

Jespersen aclaró que la expresión “actor capacitado” alude a “un actor que tiene las herramientas para mostrarse” y que quienes manejaron los drones podrían haberse ejercitado previamente.

“No puedo decir nada al respecto, simplemente no lo sé”, afirmó Jespersen al ser preguntado por una posible participación rusa.

Los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, pero nada indica de momento que haya una conexión entre ambos incidentes.

La policía danesa informó de que se trata de varios drones de gran tamaño procedentes de varias direcciones, que volaron siguiendo un patrón sobre el aeropuerto y que no parece que su objetivo fuese provocar daños o situaciones de peligro.

En el caso de Gardermoen, la suspensión del tráfico aéreo obligó a cancelar una docena de vuelos.

Dos ciudadanos extranjeros habían sido detenidos horas antes por hacer volar drones en el centro de Oslo, aunque todavía no se ha determinado si hay alguna relación con el episodio en Gardermoen.

