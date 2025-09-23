Trump acusó a la ONU de no haberle ayudado en negociaciones de paz en siete conflictos en el mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este martes a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haberle ayudado en las negociaciones para terminar con “siete” conflictos en el mundo.

“La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello”, declaró en el estrado de la Asamblea General el republicano, descontento porque no funcionaba el teleprónter y porque se estropearon las escaleras mecánicas al llegar a la sede.

Escuche W Radio en vivo aquí: