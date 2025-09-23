Internacional

Trump acusó a la ONU de no haberle ayudado en negociaciones de paz en siete conflictos en el mundo

El presidente de Estados Unidos expresó su descontento con la ONU en la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del apoyo ante los conflictos alrededor del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Leon Neal/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Leon Neal/Getty Images)

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este martes a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haberle ayudado en las negociaciones para terminar con “siete” conflictos en el mundo.

“La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello”, declaró en el estrado de la Asamblea General el republicano, descontento porque no funcionaba el teleprónter y porque se estropearon las escaleras mecánicas al llegar a la sede.

