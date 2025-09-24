12 personas fueron capturadas por delitos relacionados con la pornografía infantil

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General y la Agencia HSI e INTERPOL, capturó a 12 personas que desarrollaban el accionar criminal de pornografía infantil en 6 departamentos del país.

Se identificaron 1.790 transferencias bancarias por más de 100 millones de pesos, producto del pago de contenidos sexuales, que eran coordinados mediante la venta de imágenes a través de Telegram con un lenguaje cifrado.

En el operativo, fueron incautados 17 celulares, 6 computadores y una Tablet que serán analizados por peritos expertos en informática forense en el desarrollo de la investigación.