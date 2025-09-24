Desarticulada banda criminal vinculada a hurtos bancarios en Santa Marta
La policía informó que se materializaron 2 órdenes judiciales en contra de alias “Cachorro” y alias “Janer”, y en centro carcelario alias “Wonka” y alias “Diego pantera”.
Santa Marta
La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía, hizo efectiva cuatro órdenes de captura contra presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Kamikaze”, vinculados a hurtos bancarios bajo la modalidad de taquillazo.
“La Policía Metropolitana de Santa Marta reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123 o los canales habilitados”, dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Según la información entregada por las autoridades, estas personas eran señaladas de participar en hurtos a entidades financieras bajo la modalidad de taquillazo, en hechos registrados durante el año 2024 en una sede bancaria de la ciudad.