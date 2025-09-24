¡Evite embargos! DIAN anunció jornada masiva de pagos para morosos: Fecha y horarios sin cita previa

Estamos en medio del calendario tributario, durante el cual, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), está recibiendo las declaraciones de renta de aquellas personas que cumplan las condiciones para realizar este trámite.

Cumplir con la declaración de renta es una obligación que sirve como un ejercicio financiero para conocer el movimiento de ingresos y egresos de una persona, de esta manera se genera el impuesto sobre la renta, el cual se debe pagar en el plazo indicado por la DIAN.

¿Cuándo es la jornada de atención personalizada con la DIAN?

Según explicó la DIAN, los contribuyentes con obligaciones en mora podrán participar de una jornada masiva de atención personalizada, recuerde que NO necesitará cita previa para asistir, y se atenderá por orden de llegada.

Fecha: Miércoles, 24 de septiembre.

Miércoles, 24 de septiembre. Lugar: Todas las direcciones seccionales del país

Todas las direcciones seccionales del país Hora: De 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 de la tarde a 4:40 de la tarde.

“Es una oportunidad única para que los ciudadanos regularicen su situación tributaria y eviten medidas como embargos, procesos judiciales y otras acciones de cobro, que en este mes se viene desarrollando entre el 8 y el 30 de septiembre de 2025, concentrando esfuerzos para mejorar el recaudo y brindar soluciones a los contribuyentes en mora”, expresa la entidad.

¿Qué asesoría recibirán los contribuyentes este día en la DIAN?

Los contribuyentes recibirán atención personalizada sobre:

Facilidades de pago para ponerse al día.

Orientación sobre procesos de cobro activos.

Información sobre cómo evitar medidas cautelares y judiciales.

¿Cuáles son los topes para 2025?

La DIAN ha establecido los siguientes topes para determinar la obligación de declarar y pagar impuestos en 2025:

Personas Naturales: están obligadas a declarar renta si sus ingresos brutos anuales superan las 1.400 Unidades de Valor Tributario (UVT).

están obligadas a declarar renta si sus ingresos brutos anuales superan las 1.400 Unidades de Valor Tributario (UVT). IVA: deben declarar este impuesto los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales superen las 3.500 UVT.

deben declarar este impuesto los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales superen las 3.500 UVT. Régimen Simple de Tributación (RST): el límite máximo de ingresos brutos anuales para pertenecer a este régimen es de 100.000 UVT.

¿Cuáles son las fechas clave para la declaración de renta 2025?

Si una persona cumple con los requisitos para declarar renta, es importante que tenga en cuenta el calendario tributario establecido por la DIAN. Para el 2025, las fechas de pago inician el 12 de agosto y finalizan el 24 de octubre. Cabe resaltar que los pagos solo pueden realizarse en días hábiles, es decir, de lunes a viernes.

¿Qué pasa si no presenta la declaración de renta a tiempo?

A través del artículo 641 del Estatuto Tributario, el ciudadano o empresa que no declare sus obligaciones tributarias en las fechas establecidas, deberán “liquidar o pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5 % del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria”; sin embargo, esta no podrá exceder el 100 % del impuesto o retención.