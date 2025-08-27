¿Cuándo prescribe un saldo a favor en la declaración de renta? DIAN confirmó plazos

Desde el 12 de agosto, miles de colombianos están presentando su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un trámite obligatorio para muchos colombianos.

La declaración de renta en Colombia es un trámite que deben realizar anualmente los contribuyentes, el cual actúa como una hoja de vida financiera en la que se registran los ingresos, egresos e inversiones que se realizaron en el periodo fiscal.

Lo anterior significa que, una vez se declare renta, la Dian con la información que se le suministró definirá si se está o no en la obligación de pagar el impuesto de renta.

En ese sentido, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales puntualiza que hay casos en los que se puede solicitar la devolución de saldos a favor por impuesto de renta. Esta devolución automática “es el reconocimiento, en forma ágil, a través de los Servicios Informáticos de saldos a favor determinados en las declaraciones del impuesto sobre la renta y Complementarios y del Impuesto sobre las Ventas (IVA), que realiza la DIAN a aquellos contribuyentes y responsables de estos impuestos, que cumplan con los presupuestos previos establecidos por las normas que regulan la materia”.

¿Cuánto tiempo tiene para solicitar devolución de saldo a favor de renta?

La Dian menciona que una vez presentada la declaración de renta “podrá presentar las solicitudes de devolución o compensación dentro de los 2 años, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar”.

¿Cómo solicitar la devolución de saldos a favor por impuesto de renta?

“Los solicitantes del impuesto sobre la renta que deseen optar por la devolución automática deben presentar la solicitud a través del Servicio Informático Electrónico (SIE) dispuesto por la DIAN para las devoluciones, para lo cual, es necesario contar con firma electrónica”, explica la Dirección de Impuestos y

Según la página web de la Dian, el paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la web de la Dian: http://devolucion.dian.gov.co, una vez allí, diligencie su ingreso, recuerde, si es persona natural, su ingreso será con su nombre propio y si es persona jurídica con el NIT.

la web de la Dian: http://devolucion.dian.gov.co, una vez allí, diligencie su ingreso, recuerde, si es persona natural, su ingreso será con su nombre propio y si es persona jurídica con el NIT. Despliegue el menú del tablero de control y haga clic en Procedimiento de Devolución/Compensación seguido de la opción Solicitud Devolución/ Compensación.

seguido de la opción Solicitud Devolución/ Compensación. En Concepto Solicitud Devolución, elija saldos a favor y en tipo de obligación impuestos sobre la renta.

y en tipo de obligación En el siguiente paso se le habilitará la opción “crear solicitud de devolución y/o compensación” en caso de estar creando por primera vez la solicitud, su opción será la de crear, no la de continuar.

en caso de estar creando por primera vez la solicitud, su opción será la de crear, no la de continuar. Seleccione la opción en lo que se refiere a garantías, SÍ , si su solicitud está relacionada con garantía, de lo contrario opte por la opción No.

, si su solicitud está relacionada con garantía, de lo contrario opte por la opción Paso a seguir, en “Obligaciones de Origen” de clic en “Seleccionar Saldo” en donde el sistema le presenta las obligaciones con saldo a favor o excedente de solicitante, de lo contrario de clic en “Adicionar Saldo”.

de clic en en donde el sistema le presenta las obligaciones con saldo a favor o excedente de solicitante, de lo contrario Si su opción fue Seleccionar Saldo, debe pulsar el campo de la Columna izquierda y de clic en adicionar saldo.

debe pulsar el campo de la Columna izquierda y de clic en adicionar saldo. Continúe dando clic en la sección deuda y le aparecerá un mensaje con las respectivas obligaciones que le registran deuda, allí seleccione las compensaciones que desea solicitar.

y le aparecerá un mensaje con las respectivas obligaciones que le registran deuda, allí seleccione las compensaciones que desea solicitar. El sistema le cargara automáticamente las deudas a compensar, si tiene deudas adicionales de clic en adicionar deuda y diligencie el respectivo formato que el sistema le presentara.

si tiene deudas adicionales de clic en adicionar deuda y diligencie el respectivo formato que el sistema le presentara. Deberá diligenciar los datos de a la cuenta a la que se realizara el giro, solo si la solicitud es inferior a 1000 UVT, de clic y le saldrá un mensaje con el número de la solicitud de devolución, con la opción PDF podrá confirmar los datos del formulario con la finalidad de que no tenga errores.

de a la cuenta a la que se realizara el giro, solo si la solicitud es de clic y le saldrá un mensaje con el número de la solicitud de devolución, con la podrá confirmar los datos del formulario con la finalidad de que no tenga errores. Una vez confirma la información, seleccione la opción formalizar documento , allí deberá dar Si al mensaje que le aparecerá.

, allí deberá dar al mensaje que le aparecerá. Posteriormente, recibirá un mensaje con el número de la solicitud y de del expediente, usted debe conservar estos números , pues serán los que usted necesitará para verificada el estado de su solicitud de devolución.

🧵1/4



🧐 Cuando usted hace la solicitud, la DIAN revisa si la devolución de ese saldo a favor es procedente. pic.twitter.com/r7qf0Gxt32 — DIANColombia (@DIANColombia) October 25, 2024

Requisitos para solicitar devolución de saldo a favor de renta

De acuerdo con la entidad, son 4 condiciones que debe cumplir para presentar esta solicitud: