Declaración de renta 2025: esta es la lista de personas que deben declarar renta en septiembre

Desde el 12 de agosto miles de colombianos están presentando su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un trámite obligatorio para muchos colombianos que, de no hacerse, pueden acarrearles importantes sanciones.

Con el inicio de septiembre, continúa el cumplimiento del calendario tributario, por lo que las personas deben tener en cuenta qué día les toca presentar su declaración de renta con base a los últimos dígitos de su cédula (para personas naturales).

SEPTIEMBRE

1 de septiembre: 27 – 28 (últimos dos dígitos del NIT)

2 de septiembre: 29 – 30 (últimos dos dígitos del NIT)

3 de septiembre: 31 – 32 (últimos dos dígitos del NIT)

4 de septiembre: 33 -34 (últimos dos dígitos del NIT)

5 de septiembre: 35 – 36 (últimos dos dígitos del NIT)

8 de septiembre: 37 – 38 (últimos dos dígitos del NIT)

9 de septiembre: 39 – 40 (últimos dos dígitos del NIT)

10 de septiembre: 41 – 42 (últimos dos dígitos del NIT)

11 de septiembre: 43 – 44 (últimos dos dígitos del NIT)

12 de septiembre: 45 – 46 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de septiembre: 47 – 48 (últimos dos dígitos del NIT)

16 de septiembre: 49 – 50 (últimos dos dígitos del NIT)

17 de septiembre: 51 – 52 (últimos dos dígitos del NIT)

18 de septiembre: 53 – 54 (últimos dos dígitos del NIT)

19 de septiembre: 55 – 56 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de septiembre: 57 – 58 (últimos dos dígitos del NIT)

23 de septiembre: 59 – 60 (últimos dos dígitos del NIT)

24 de septiembre: 61 – 62 (últimos dos dígitos del NIT)

25 de septiembre: 63 – 64 (últimos dos dígitos del NIT)

26 de septiembre: 65 – 66 (últimos dos dígitos del NIT)

Vea aquí: Listado de personas que tienen declaración de renta sugerida de la Dian para este 2025

OCTUBRE

1 de octubre: 67- 68 (últimos dos dígitos del NIT)

2 de octubre: 69 – 70 (últimos dos dígitos del NIT)

3 de octubre: 71 – 72 (últimos dos dígitos del NIT)

6 de octubre: 73 – 74 (últimos dos dígitos del NIT)

7 de octubre: 75 – 76 (últimos dos dígitos del NIT)

8 de octubre: 77 – 78 (últimos dos dígitos del NIT)

9 de octubre: 79 – 80 (últimos dos dígitos del NIT)

10 de octubre: 81 – 82 (últimos dos dígitos del NIT)

14 de octubre: 83 – 84 (últimos dos dígitos del NIT)

15 de octubre: 85 – 86 (últimos dos dígitos del NIT)

16 de octubre: 87 – 88 (últimos dos dígitos del NIT)

17 de octubre: 89 – 90 (últimos dos dígitos del NIT)

20 de octubre: 91 – 92 (últimos dos dígitos del NIT)

21 de octubre: 93 – 94 (últimos dos dígitos del NIT)

22 de octubre: 95 – 96 (últimos dos dígitos del NIT)

23 de octubre: 97 – 98 (últimos dos dígitos del NIT)

24 de octubre: 99 – 00 (últimos dos dígitos del NIT)

¿Qué personas NO deben declarar renta en 2025, según la Dian?