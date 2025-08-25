Dian subasta carros, joyas y metales del 27 al 29 de agosto 2025: Link para ver remates

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que realizará una nueva subasta virtual pública. A través de su página web, mencionaron que para esta edición se ofrecerán de joyas, metales preciosos y vehículos.

Es de destacar que estos bienes han sido decomisados o declarados en abandono como resultado de las labores de control adelantadas por la Dian.

Para participar de esta subasta, que contará con el apoyo del Banco Popular como aliado comercial, a través de su plataforma digital El Martillo, debe registrarse previamente en la plataforma y validar el proceso dando respuestas a las preguntas de seguridad.

¿Cómo participar de la subasta virtual de la Dian?

Siga el paso a paso:

Ingrese a https://www.elmartillo.com.co/inicio y regístrese con usuario y contraseña. Seleccione ‘Sala de subastas virtuales’. Haga clic en 'Mi Cuenta’ y ‘Constituye tu depósito’ y realice el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE. Una vez el pago sea aprobado, pueden encontrarlo en ‘Mi Cuenta - Consulte sus pagos PSE’. Diríjase a la ‘Sala de subastas’ y elija el lote por el que va a oferta. “Escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla Utilizar (solo para la primera oferta debe elegir un depósito, para las siguientes ofertas del lote no es necesario). El sistema le indicará la oferta y el margen mínimo de mejora para entrar en la puja y quedarse con la mercancía.“. Al realizar la oferta, el sistema le arrojará una alerta si está ganando, en caso de que otro usuario supere su oferta le advertirán que está perdiendo y allí puede mejorarla. Tenga en cuenta que cada lote cuenta con un cronómetro que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la subasta. Una vez finalice la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta y enviará el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador, quien deberá depositar el saldo del valor de la mercancía dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular. En caso de ser el ganador, la Dian lo contactará para iniciar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.

¿Qué pasa con el dinero que ofertó en una subasta de la Dian si no ganó?

De acuerdo con la página de la Dian, ‘El Martillo’ del Banco Popular hará el respectivo reembolso del dinero consignado a la misma cuenta desde la que se realizó el pago.

Siendo así, recomiendan que “ningún funcionario del Banco Popular, de la Dian ni de terceros está autorizado para solicitarle dinero. Sea precavido y no se deje engañar”.

¿Cuáles son los productos ofertados en la subasta virtual de la Dian?

La Dian recomienda revisar con anticipación el catálogo disponible en la plataforma para conocer las características de la mercancía que está siendo subastada.

Es importante resaltar que los bienes que están incluidos en la subasta hacen parte de procesos de decomiso y/o abandono de mercancías, por lo que se ofertan en el estado en el que fueron encontrados.

Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales subraya que los interesados pueden asistir a las visitas de exhibición y revisen detenidamente las imágenes disponibles.

Vea más detalles y todos los bienes ofertados aquí: https://www.elmartillo.com.co/inicio