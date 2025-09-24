La Personería de Chinchiná (Caldas) recibió denuncias de presunto desplazamiento de 19 familias

Manizales

La Personería de Chinchiná (Caldas) recibió denuncias del desplazamiento de 19 familias del barrio el Túnel, al parecer, amenazadas por bandas de microtráfico. El personero indicó que la información debe ser corroborada por la Defensoría del Pueblo y demás entidades competentes.

Sergio López, personero de Chinchiná, confirmó que ha recibido a diferentes ciudadanos en su despacho denunciando un presunto desplazamiento urbano en dicho barrio, donde 19 familias han sido amenazadas por organizaciones que viven en la zona.

“Nosotros alertamos a la Defensoría del Pueblo, que es la encargada en territorio de articularse con los demás órganos de investigación y de control, para efectos de verificar la veracidad y activar otros mecanismos. Hemos pedido una investigación y que se realice un Consejo de Seguridad en la zona”, dijo López.

En los últimos días, la Policía se convirtió en escenario de capturas recientes de miembros de bandas dedicadas al microtráfico, e incluso, han caído miembros señalados de cometer homicidios, mediante sicariato, como alias ‘Taconcitos’.

“Ya es una parte investigativa que están adelantando ellos y estamos a la espera de que se rinda un informe. Nosotros también hicimos una solicitud de un consejo de seguridad extraordinario en el municipio. Hasta el momento, no ha sido convocado, pero estamos a la espera”, comentó el personero.

La personería anunció que no es la entidad encargada de corroborar dichas denuncias y por eso ha solicitado en las últimas horas la realización de un Consejo de Seguridad urgente en el lugar.