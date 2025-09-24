Otros dos controladores, suspendidos por caso de joven que asumió operación en El Dorado

La Aeronáutica Civil anunció la suspensión provisional de otros dos controladores del tránsito aéreo del Aeropuerto El Dorado de Bogotá como parte de la investigación que se mantiene en firme por el caso del joven de 18 años que el pasado 21 de julio, asumió temporalmente las funciones de un controlador sin la autorización y formación correspondiente y oficial.

Ya son cinco los controladores suspendidos por este caso.

Se debe recordar que en la fecha mencionada, se dio a conocer un video donde se observa como una persona en compañía de varios controladores aéreos desde la torre de control de El Dorado, por un corto tiempo, entregó instrucción a vuelos comerciales. Ese escenario generó bastante preocupación frente a los riesgos en que se llegó a poner la seguridad aérea del aeropuerto más importante de Colombia.

Frente a las suspensiones, la Aerocivil aseguró que “la medida busca blindar el proceso investigativo, evitando que se presenten conductas que puedan incumplir con los estándares, normas y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea del país”.

Agregó la autoridad aérea del país que “La investigación busca aclarar la posible violación a los protocolos de seguridad operacional. La suspensión provisional es una medida cautelar que busca salvaguardar el interés general, protegiendo el adecuado desarrollo del proceso. Esta acción responde a la necesidad de preservar la seguridad aérea y la reputación nacional e internacional de la Aeronáutica Civil”.

Finalmente, desde la Aerocivil se reiteró que la conducta por la que se abrió investigación a varios controladores de El Dorado es aislada y no representa el profesionalismo de la mayoría de los profesionales que se encargan de dicha labor de controlar el tráfico aéreo.