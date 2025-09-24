Partido de María Corina Machado dijo que salud de 3 presos políticos en Venezuela está en “riesgo”

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora venezolana María Corina Machado, advirtió que la salud de los presos políticos Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda está “en riesgo” y señaló, por tanto, que “merecen ser libres y sanar en dignidad”.

A través de X, VV detalló que Rocha, abogado y asesor jurídico de la mayor coalición opositora detenido en agosto de 2024, “tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud: hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis”.

“Hoy está aislado, sin acceso a su médico de confianza, a pesar de contar con medidas cautelares”, indicó el partido sobre el abogado, quien permanece detenido en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide.

Sobre Iriarte, detenido en junio de 2024, VV dijo que fue “operado del corazón”, es “asmático e hipertenso” y aseguró que en el Sebin le “diagnosticaron cardiomegalia (corazón agrandado)”.

“No le permitieron llevar sus medicamentos al nuevo centro de reclusión”, señaló el partido de Machado, al especificar que fue trasladado de El Helicoide al penitenciario Yare II, en el estado Miranda (norte).

En el caso de Ojeda, detenida en enero de este año, detalló que “padece hernias discales que le impiden moverse, duerme en el suelo y su salud emocional se deteriora” en su lugar de prisión en el estado Trujillo (oeste). Tampoco tiene “acceso a su médico privado”, añadió.

“Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda no pueden esperar: negarles atención médica es condenarlos lentamente”, expresó VV.

Este lunes, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo que las investigaciones que ha efectuado en el último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las elecciones presidenciales de 2024, confirman que sigue ocurriendo “el crimen de persecución por razones políticas”.

Destacó que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas” recae en definitiva en la comunidad internacional.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales, cuando el ente electoral proclamó mandatario reelecto a Nicolás Maduro y la oposición liderada por Machado y Edmundo González Urrutia denunció este resultado como fraudulento.

El Gobierno y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, si no que aseguran que cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan varios partidos opositores y organizaciones.

