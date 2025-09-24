Se dilata debate de la reforma a la salud en Comisión Séptima: se retomaría hasta la próxima semana. Foto: suministrada.

El segundo debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado no pudo avanzar esta semana. Y es que este martes 23 de septiembre se tuvo que levantar la sesión en la que iba a iniciar la discusión, pues no hubo quorum.

Lea más: “Si liquidamos la Nueva EPS, tendríamos que liquidar todas”: Ministro de Salud

Hasta el momento, se han radicado tres ponencias: una alternativa, una negativa y la positiva, que suscribieron miembros de la bancada de Gobierno. No obstante, ninguna se abordó.

Le puede interesar Dudas por cuentas del costo de la reforma a la salud: Anif dice que Gobierno no estimó correctamente

La ponencia alternativa es de las senadoras Norma Hurtado, del Partido de la U; Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres; y Ana Paola Agudelo, de MIRA. La ponencia negativa es del Centro Democrático.

De otro lado, la mesa directiva de la Comisión Séptima, en cabeza del senador liberal Miguel Ángel Pinto, ya anunció que la discusión no se retomará este miércoles sino la próxima semana. Esto, para que no se cruce con la discusión del Presupuesto General de la Nación, citada en las comisiones económicas.

Por su parte, desde el Ejecutivo aseguraron que hay una estrategia dilatoria. Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló: “Ya ni pena les da. Hundieron la Reforma Laboral con celeridad y hoy con parsimonia quieren hundir la Reforma a la Salud. Habrá que convocar al pueblo para que nuevamente le haga entender al Congreso cuáles son sus necesidades. La salud no solo es manoseada por las EPS sino por algunos congresistas de la Comisión Séptima del Senado”.