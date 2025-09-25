Capturada alias “Bebecita” compañera sentimental de alias “Nain”, principal cabecilla de las ACSN

Santa Marta

Tras siete meses de investigación y un trabajo de inteligencia militar, las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron de manera simultánea 32 allanamientos en ocho municipios de la Costa Caribe, logrando la captura de 24 presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Entre los detenidos se encuentra un soldado profesional en servicio activo.

Entre los capturados se destaca alias “Bebecita”, compañera sentimental de alias “Nain”, principal cabecilla del GAO ACSN. Esta mujer, aprehendida en La Guajira, era la encargada de las finanzas de la organización y registraba orden de captura por su participación en delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Asimismo, fue capturado un soldado profesional activo, quien presuntamente facilitaba a la estructura criminal el tráfico de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La acción oportuna de la contrainteligencia militar permitió establecer su rol dentro de la organización ilegal. Este hecho, abordado con total transparencia, reafirma que ningún acto de corrupción o complicidad será tolerado dentro de las Fuerzas Militares de Colombia.

Capturados 22 presuntos integrantes de las ACSN dedicados al tráfico de armas

La operación se llevó a cabo de manera conjunta en los municipios de Valledupar (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla (La Guajira). Como resultado, fueron capturados 21 sujetos mediante orden judicial y tres en situación de flagrancia.