Capturados 22 presuntos integrantes de las ACSN dedicados al tráfico de armas

Santa Marta

Tropas del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Nacional lograron en las últimas horas la captura de 20 sujetos por orden judicial y 2 en flagrancia en las ciudades y municipios de Valledupar y Santa Marta, así como en Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla, debilitando de manera significativa al GAO Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Según la información entregada por las autoridades durante los operativos, se incautaron tres pistolas, una escopeta, municiones de diferentes calibres, cinco granadas, 600 gramos de marihuana y equipos celulares.

Los capturados serían señalados de integrar esta estructura criminal vinculada al tráfico de armamento, municiones, actividades ilícitas y reclutamiento de menores de edad en la región Caribe.