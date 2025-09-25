Capturado en Cartagena, hijo de alias ‘Papá Pitufo’ por agredir a su pareja sentimental

La detención se materializó por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio luego de que atacara con arma blanca a su pareja sentimental en medio de una discusión.

“Atendiendo el llamado de la ciudadanía a la línea 1,2,3 donde informan lo que pareciera ser una riña al interior de un apartamento de los que alquilan por días, inmediatamente se actúa en el lugar de los hechos donde hay una mujer que presentaba heridas con arma corto punzante producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental.” indico el general de la Policía de Cartagena, Gelver Peña.

Luego del hecho, el agresor se habría autolesionado y tanto él como la víctima fueron trasladados a un centro asistencial del norte de la ciudad.

Tras recibir atención médica, Marín Franco fue trasladado a la URI de la fiscalía, donde permanece bajo custodia y donde se adelantan los trámites judiciales.