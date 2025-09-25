Capturado en Maicao, Guajira feminicida condenado a 43 años de prisión

Santa Marta

La Policía Nacional en Maicao, Guajira logró la captura de Mario Alfredo Bastidas Hernández, condenado por feminicidio agravado, quien era requerido por la justicia para responder por el asesinato de Yisney Juliana Gómez, una joven de 23 años que perdió la vida en hechos ocurridos en Santa Marta.

Según se conoció en mayo de este año, había recuperado la libertad por vencimiento de términos, pero tras la apelación de la Fiscalía, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta le impuso una condena de 525 meses de prisión, equivalentes a 43 años y nueve meses.

Al respecto, el Teniente Coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, Comandante encargado del Departamento de Policía Guajira, manifestó: “Esta captura representa un paso firme en la lucha contra la violencia de género y es un mensaje claro de que ningún acto de feminicidio quedará en la impunidad”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria.