Consejo de Estado admite demanda que busca ‘tumbar’ a Carlos Camargo de la Corte Constitucional

La Sección Quinta del Consejo de Estado evaluará una demanda que busca que se declare la nulidad de la elección del ex Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recientemente elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

En la acción judicial, se solicitó que se ‘tumbe’ el nombramiento de Camargo realizado por el Senado, en vista de que, en criterio del demandante, con la llegada del exdefensor al alto tribunal, se vulneró la ley de cuotas de género.

Lo anterior, al analizar que a su juicio la Corte Constitucional quedó conformada con una “sobrerrepresentación” masculina del 66% de los asientos en la Sala Plena, frente a un bajo 33% de mujeres.

“El despacho admitirá la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto de elección de Carlos Ernesto Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, periodo 2025-2033, por la observancia de los requisitos formales” se lee en la decisión de admisión.

Al mismo tiempo, el Consejo de Estado ordenó notificar al electo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, al Senado de la República, así como a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), con el fin de que se pronuncien sobre los hechos y argumentos de la demanda.

