“Debemos elegir a alguien que represente el bienestar para todos”: Fabián Hernández
El CEO de Movistar, habló, en el Festival de las Ideas, sobre los principales desafíos para la democracia colombiana de cara al 2026.
Fabián Hernández, CEO de Movistar, manifestó, en el Festival de las Ideas 2025, que el mayor reto de las elecciones del próximo año es lograr la mejor disposición de análisis y conversación entre colombianos. Para el ejecutivo, es fundamental “darse un espacio de discusión para depurar las ideas, para debatirlas siempre desde el respeto” y con ello, “elegir un presidente que gobierne para todos”.
Sobre el papel de la tecnología en los procesos electorales, Hernández indicó que esta “fortalece la democracia, ya que les permite a las personas buscar buenas fuentes para decidir”, no obstante, reconoció los riesgos de su uso, como la desinformación, por lo que recomienda responsabilidad y pensamiento crítico.
A continuación, la entrevista completa: