El conductor que en estado de embriaguez mató a un ciclista en Manizales, es enviado a prisión

Manizales

El Juez Sexto con Función de Control de Garantías, confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del conductor que en estado embriaguez mató a un ciclista de 33 años en Manizales.

Esteban Holguín, abogado de la familia del ciclista fallecido, Martín Arango Hincapié, confirmó que el juez mantuvo la medida de aseguramiento en contra del conductor que en estado embriaguez, arrolló y mató al deportista de 33 años en la vía Manizales - Bogotá, el pasado 10 de septiembre.

Imputación de cargos

Se recuerda que la Fiscalía le imputó homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

“Se ratifica la decisión adoptada el 11 de septiembre por parte del juzgado séptimo penal de control de garantías de la ciudad de Manizales en el sentido que en este caso el conductor que iba en estado tres de embriaguez debe permanecer detenido preventivamente durante el transcurso del proceso en establecimiento carcelario”, destacó el fiscal del caso en medio de la audiencia.

Apelación por parte del acusado

En este caso la defensa presentó un recurso de apelación contra esa decisión y el juzgado de segunda instancia, en este caso, el juzgado del circuito ratifica la decisión adoptada por el juzgado en el sentido de que se cumplieron todos los elementos constitucionales para la protección de la comunidad.

El conductor no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de La Nación y deberá demostrar su inocencia en un proceso judicial.