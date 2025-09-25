Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 25 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre la derrota del Once Caldas ante Independiente del Valle y su eliminación de la Sudamericana.
01:37:46
