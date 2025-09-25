Fuerte vendaval en Sucre: las afectaciones se concentran en nueve de los 26 municipios

Fuerte vendaval en Sucre: las afectaciones se concentraron en nueve de los 26 municipios. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

La directora de la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Sucre, Paola Tous, entregó un informe preliminar sobre la emergencia registrada en esa sección del país tras el paso de un fuerte vendaval que dejó a una mujer herida, viviendas destechadas y municipios sin fluido eléctrico.

“Según los primeros reportes de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, el mayor número de afectaciones se presentan en Sincelejo, Corozal y San Pedro. También hubo viviendas destechadas, caída de árboles y postes en los municipios de Morroa, Betulia, Galeras, Coveñas, San Benito y Sucre- Sucre, específicamente en Isla del Coco. Solo una persona resultó herida en Corozal. Fue atendida en centro asistencial y dada de alta”, detalló la funcionaria.

Tras la crisis, la administración departamental desplegó un equipo en todos los municipios para trabajar de manera articulada con las alcaldías y sus respectivos consejos municipales de gestión del riesgo, con el apoyo de los organismos de socorro como Defensa Civil y miembros de la fuerza pública.

“En Sincelejo, en el sector de la Gobernación de Sucre, las fuertes brisas derribaron árboles que dejaron sin luz gran parte de la avenida Las Peñitas. En otros sectores, las fuertes brisas arrancaron árboles, techos y postes lo que afecto el suministro de energía; ya Afinia está atendiendo los puntos para restablecer el servicio”, se puntualizó en el informe.

“También reportaron desde San Pedro bloqueo en la variante El Bongo- Magangué, por la caída de cuatro árboles en la vereda Los Chijetes, afectaciones en 100 casas de distintos barrios de la cabecera municipal, daños en corregimientos y veredas que están sin energía desde las 2:00 de la madrugada por varios postes y líneas en el suelo”, agregó.

Ante la emergencia, las autoridades insistieron en que las comunidades deben reforzar las medidas preventivas, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias se extendería hasta finales del mes de noviembre del año 2025.

Fuerte vendaval en Sucre: las afectaciones se concentraron en nueve de los 26 municipios. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

