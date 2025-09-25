Los equipos de fútbol colombiano con mayor inversión extranjera: ¿Cuántos son empresas familiares?

La Superintendencia de Sociedades realizó una encuesta a los 34 equipos de fútbol profesional colombiano, donde se reveló que varios equipos tienen dueños extranjeros y otros tantos se consideran como empresas de familia.

Por un lado, hay presencia de inversionistas extranjeros en sociedades tales como:

Deportivo Pereira F.C. S.A.

Club Deportivo Atlético Huila S.A.

América de Cali S.A.

Club Deportivo La Equidad S.A.

Azul & Blanco Millonarios FC S.A.

Real Soacha Cundinamarca S.A.

Fortaleza Fútbol Club S.A.

Además, el grupo IDC Network, de Guatemala, que adquirió al Deportivo Cali.

Entre tanto, del total de equipos, el 52,9% tienen entre 5 y 10 accionistas; el 23% entre 101 y 300 accionistas y el 2,9% más de 4.000.

“Aunque existe una significativa concentración de la propiedad, en algunos casos se ha logrado la vinculación de numerosos accionistas minoritarios. Las sociedades con mayor número de accionistas son Azul & Blanco Millonarios FC S.A., América de Cali S.A. y Cortuluá Fútbol Club S.A”, señaló la entidad.

Lea también: La FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026

La entidad también reveló que el 52% se reconocen como empresas de familia, de las cuales el 66,7% se encuentran en la primera generación y el 33,3% en la segunda.

“De esta clase de empresas, solo el 38% cuenta con un plan de sucesión, lo cual representa un riesgo frente a la perdurabilidad de esta clase de organizaciones”, se lee en el reporte.

Otro de los datos que destacó la Supersociedades es que en 17 clubes se registran situaciones de control o de grupo empresarial. En 11 sociedades el control lo ejercen personas naturales y en 6 matrices extranjeras.